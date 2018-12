Dragon Ball: ecco uno splendido Turles disegnato da Dragon Garow Lee

L'autore dello spinoff Dragon Ball: That Time I Got Reincarnated as Yamcha, Dragon Garow Lee, ha regalo ai fan della serie un'altra splendida illustrazione, dedicata stavolta ad uno dei villain provenienti dai lungometraggi ispirati a Dragon Ball, e cioè il malvagio saiyan Turles.

Gli appassionati di Dragon Ball conoscono bene il lavoro e il talento del mangaka Dragon Garow Lee, che si è imposto prima nel campo delle illustrazioni amatoriali e poi con lo spinoff Dragon Ball: That Time I Got Reincarnated as Yamcha, un simpaticissimo lavoro nato da una costola dell'universo creato da Akira Toriyama e che vede un fan reincarnarsi in Yamcha dopo essere morto nella vita reale.

Il suo estro artistico e le sue capacità matita alla mano sono rimaste comunque al servizio dei fan, che, con cadenza regolare, vedono spuntare sul suo profilo social ufficiale degli splendidi sketch a tema Dragon Ball, con protagonisti personaggi sempre diversi.

Questa volta (come potete vedere voi stessi nell'immagine riportata nel post Twitter dell'account ufficiale di Dragon Garow Lee riportato in calce alla notizia) è toccato al malvagio saiyan Turles. Per chi non dovesse ricordarlo, Turles era l'antagonista del lungometraggio Dragon Ball Z: La Grande Battaglia per il Destino del Mondo, uscito nel 1990. Si tratta del terzo lungometraggio dedicato a Dragon Ball Z, la cui trama si incentrava su di un Albero dell'Energia, che il temibile Turles che si nutriva dei suoi frutti per accrescere il suo potere a dismisura.

Per questo il lavoro di Dragon Garow Lee ci mostra il disertore saiyan mentre tiene in mano uno di questi frutti, ridendo sardonicamente proprio come faceva nel corso della pellicola.

Cosa ne pensate? Vi piace l'ennesimo tributo dell'artista a Dragon Ball?