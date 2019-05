Dragon Ball: L'editor di Toriyama si esprime sul film live action

Il franchise di Dragon Ball ha sempre riscosso molto successo, grazie a una storia divertente e dei personaggi memorabili che l'hanno resa indelebile nel cuore degli appassionati. Tutto questo fervore intorno all'opera di Toriyama, portò alla creazione di un live action: Dragon Ball Evolution.

Il lungometraggio, uscito nel 2009 e diretto da James Wong, è stato accolto con universale negatività dal fandom di Dragon Ball, a causa di una storia poco fedele all'opera originale e quasi parodistica della stessa. Lo storico editor di Akira Toriyama, Kazuhiko Torishima, si è espresso sulla pellicola nell'intervista condotta da BiglobeJP, nella quale ha espresso tutta la sua perplessità sul progetto.

L'intervista è stata sintetizzata dall'utente Twitter Ochimusha108, che ci ha riportato le dichiarazioni più importanti: "Torishima voleva sapere perché stessero lavorando in quel modo, e discutendo della questione con gli avvocati di Hollywood, saltò fuori che per mettere mano al processo creativo del film Shueisha doveva fare un investimento di ben 45 milioni, essendo la detentrice dei diritti del franchise."

"Proseguì affermando che anche se a quei tempi ne fosse stato al corrente, non avrebbe potuto stipulare un accordo a causa del prezzo richiesto, ma oggi, memore del fallimento del passato, avrebbe sicuramente cercato di mediare di più per evitare un disastro annunciato".

Da queste dichiarazioni si evince, in maniera incredibile, come Shueisha e Toriyama non potessero assolutamente interferire nelle scelte sul progetto, a meno che non avessero pagato una cifra spropositata. L'editor poi, non era al corrente di questa clausola, un dato che rende ancora più surreale questa vicenda. Kazuhiko Torishima è stato fondamentale nello sviluppo di Dragon Ball, dando consigli al sensei in ogni saga per renderla più appetibile che mai al pubblico.

E voi che ne pensate, come poteva essere gestita la produzione di Dragon Ball Evolution?