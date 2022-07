Dragon Ball: Eiichiro Oda ricorda come ha vissuto il finale del manga di Toriyama

Ripensando agli ultimi 40 anni di storia del fumetto giapponese viene naturale pensare al ruolo centrale svolto da Dragon Ball di Akira Toriyama. Un’opera avvincente, leggera, moderna e divertente, che continua ad esercitare una grande influenza sui molti autori, e che nel maggio 1995 lasciò un vuoto che colpì un grande mangaka: Eiichiro Oda.

Nel corso del recente incontro tra Eiichiro Oda e Gosho Aoyama, organizzato per celebrare il raggiungimento dei 100 volumi pubblicati di ONE PIECE e Detective Conan, i due mangaka hanno discusso di diversi aspetti del loro lavoro e del medium. Ripensando al passato, Oda si è soffermato a ricordare il periodo dopo la conclusione di Dragon Ball.

Allora non era ancora in cantiere nemmeno un’idea embrionale di Dragon Ball Super e del seguito canonico del franchise di Toriyama, per questo moltissimi autori che si erano avvicinati all’industria, e a Weekly Shonen Jump, desideravano prendere il post di quel capolavoro. “Tutti i nuovi arrivati pensavano “voglio io quello spazio!”, e questo diede inizio ad un periodo caratterizzato da una grande competitività, volta a colmare il vuoto lasciato da Dragon Ball”, così ha commentato Oda.

Il sensei è poi passato a ricordare quanto fosse frustante lavorare per WSJ verso la fine degli anni ’90: “A quel tempo Jump aveva perso sia Dragon Ball che Slam Dunk, e stava raggiungendo il minimo storico. “La copertina del volume di Jump che conteneva il primo capitolo di ONE PIECE era apparsa su un quotidiano che recitava: “Magazine surclasserà Jump” (riferito alla rivista principale di Kodansha, da sempre concorrente di Shueisha). Non che fosse colpa mia o di qualcun altro, ma ricordo di aver provato una grande frustrazione”.