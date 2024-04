Dragon Ball, emerge uno dei primi disegni di Goku: risale a 40 anni fa!

Da anni il sito ufficiale di Dragon Ball è diventato un punto di riferimento per gli appassionati dell’opera di Akira Toriyama, e di recente, in seguito alla scomparsa del maestro, sono stati pubblicati degli artwork e dei bozzetti originali risalenti agli anni precedenti la pubblicazione della serie, come un inedito sketch di Goku bambino-

Queste illustrazioni e disegni vengono aggiunti regolarmente nella sezione Toriyama Archives del sito, dove restano disponibili unicamente per 24 ore per poi essere eliminati. Dopo aver diffuso uno sketch inedito di Goku e il Maestro Muten impegnati a guidare un’auto e una moto, e un’illustrazione mai vista prima di Chi Chi, la casa editrice Shueisha è tornata a sorprendere i fan con un nuovo disegno, che potete vedere in fondo alla pagina.

Abbiamo la fortuna di osservare come il maestro Toriyama stava immaginando il design del protagonista che l’avrebbe reso conosciuto in tutto il mondo, dato che, come riporta la descrizione, è datato 1984, ma prima dell’effettiva uscita del primo, indimenticabile, capitolo di Dragon Ball sulla celebre rivista Weekly Shonen Jump, risalente al 20 novembre dello stesso anno. Si nota da subito la caratteristica capigliatura di Goku, lo sguardo deciso con cui si prepara a combattere, mostrando da subito un fisico allenato.

Prima di salutarci, ecco come sono cambiate le sfere del drago nel corso della serie, e vi lasciamo scoprire quale Super Saiyan ha il miglior design. E voi cosa ne pensate di questo sketch di Goku? Fateci sapere, come di consueto, le vostre opinioni lasciando un commento qui sotto.

Scottecs Gigazine 10 - La Tantaruga è uno dei più venduti oggi su