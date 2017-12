Dragon Ball: emergono tanti nuovi dettagli sulla società Saiyan e sul legame con Freezer!

Dopo aver introdotto le Cellule-S nel sempre più complesso universo di Dragon Ball è tornato sulla società Saiyan e sul perché questa razza così orgogliosa e dominante fosse al servizio di

Quando il sensei è stato interrogato sui Saiyan e sul loro sconfinato amore per il combattimento, il mankaga ha rivelato che tutta la loro gerarchia era basata sul livello di potere dei singoli individui.



“Il livello di combattimento dei neonati è misurato già alla nascita. Se superano lo standard, vengono considerati guerrieri di alto livello e crescono come combattenti d’elite. Al contrario, quelli che conservano un basso livello di combattimento anche dopo la nascita, vengono considerati guerrieri di infimo livello e diventano ingegneri, oppure ancora finiscono su pianeti da invadere.”



“Se diventano forti abbastanza da conquistare quei pianeti, possono tornare nel proprio mondo natio come combattenti. Tuttavia, i bambini destinati all’infiltrazione non hanno un alto tasso di sopravvivenza. Radish era un guerriero di alto livello e venne assegnato allo stesso gruppo di combattenti di cui faceva parte anche Nappa. Non ci volle molto perché anche Vegeta si unisse a quel gruppo.”



Toriyama ha poi spiegato come i Saiyan abbiano appreso le loro tecniche più preziose, come ad esempio il Bukujutsu (la tecnica del volo): “Molti Saiyan nascono con un innato talento per la lotta, ma devono comunque imparare trucchi come la tecnica del volo e roba simile. Certo, alcuni di essi riescono a volare senza che nessuno glielo insegni. Goku, ad esempio, era sulla Terra, un pianeta su cui il volo era piuttosto raro, quindi ha impiegato del tempo per apprenderlo. Solo pochi bambini Saiyan ricevono un breve periodo di addestramento speciale atto ad accrescerne il livello di combattimento.”



Incalzato poi sull’alimentazione e sui piatti preferiti da Saiyan, il sensei ha rivelato: “Come intuibile guardando Goku e compagni, i Saiyan mangiano praticamente qualsiasi cosa sembri loro commestibile. Che sia buono o meno non ha importanza. Al fine di sopravvivere, credo abbiano sviluppato un robusto apparato digerente. I bambini non sono altrettanto robusti, ma lo diventano presto.”



Questo dettaglio, all’apparenza irrilevante, potrebbe spiegare lo sconfinato appetito che da sempre caratterizza Goku e gli altri. Inoltre, un simile apparato digerente permetterebbe ai Saiyan di adattarsi a qualsiasi pianeta da conquistare.



Durante il corso dell'intervista, Toriyama ha poi aggiunto che i Saiyan non celebrano alcuna ricorrenza festiva: “Essendo degli individualisti, non celebrano alcuna festività. Tra l’altro, molti guerrieri Saiyan sono spesso su altri pianeti e non possono tornare a casa di continuo, di conseguenza non credo che una simile abitudine potrebbe funzionare.”



Questa rivelazione spiegherebbe come mai Goku e Vegeta abbiano un rapporto alquanto distaccato coi loro fratelli. Radish, ad esempio, non era soltanto diverso da Goku, ma sembrava infischiarsene sia del fratello che del nipote Gohan, che al tempo rapì al fine di accrescere le ormai esigue fila dei Saiyan.



Infine, il mangaka ha raccontato che i Saiyan non disponevano di una tecnologia superiore a quella di Freezer, ma che comunque la loro scienza tecnologica aveva superato quella della Terra. Non per nulla, i Saiyan erano abituati a viaggiare da un pianeta all’altro per conquistarlo, mentre i terrestri non avevano ancora inventato delle navicelle spaziali.



“In seguito si sono uniti all’armata di Re Cold, il padre di Freezer, la cui tecnologia era molto più avanzata di quella Saiyan. L’esercito di Cold li ha riforniti di armi, armature, macchine, ecc…”



Come i fan avevano immaginato per tanti anni, fu dunque l’esercito di Re Cold a fornire ai Saiyan le tipiche armature da combattimento, gli scouter (i comodi apparecchi per misurare il livello di combattimento degli avversari) e persino le capsule spaziali. È quindi probabile che questo orgoglioso popolo abbia accettato di unirsi al tiranno al solo scopo di approfittare della sua tecnologia.