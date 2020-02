Dragon Ball: 'l'episodio di Bardock' si mostra in una straordinaria action figure

Il personaggio di Bardock è una delle personalità più enigmatiche e complesse dell'intero mondo di Dragon Ball, al punto che più volte TOEI Animation ha tentato di rivitalizzare la sua figura proponendo inediti lungometraggi. Ad ogni modo, la sua storia travagliata è stata recentemente il tema di una bellissima action figure.

L'anime di Dragon Ball: Episodio di Bardock, poco meno di 10 anni fa, rivelò alcuni dettagli in merito al futuro del personaggio, giunto nel passato in seguito allo scontro con Freezer. Da tale avvenimento, inoltre, ebbe origine la leggenda del Super Saiyan, arrivata persino anni dopo alle orecchie dell'Imperatore del Male.

La storia di Bardock, inoltre, venne rivitalizzata nell'ultimo lungometraggio dedicato al franchise, Dragon Ball Super: Broly, dove la prima parte della pellicola fu proprio incentrata sulla caratterizzazione del mitico papà di Goku. Questa ambiguità tra eroe e padre, infatti, si scontra anche nell'ultima action figure di DBSE Group che ha immaginato il disperato attacco del saiyan nel folle tentativo di impedire la distruzione del pianeta Vegeta da parte di Freezer. Alle spalle di Bardock, infatti, è possibile notare la capsula di Goku mentre procede spedita verso la Terra, lontana dal pericoloso villain.

L'action figure in questione sarà disponibile per soli 100 pezzi partire dalla fine del 2020, con i pre-ordini tuttavia già attualmente aperti alla modica cifra di 385 euro, a cui si aggiungono le classiche spese di spedizione. Eventuali informazioni potete scorgerle tramite il cinguettio allegato in calce alla notizia, con le eventuali procedure di ordine qualora foste interessati all'acquisto.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino in scala, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.