Dragon Ball: eroi e villain si uniscono all'Akatsuki in un epico dipinto crossover

Dragon Ball e Naruto sono due delle serie più apprezzate e influenti nella storia di anime e manga, e negli anni abbiamo assistito diversi crossover fan made tra le due opere. Proprio a questo proposito, oggi abbiamo deciso di mostrarvi uno dei più riusciti in assoluto, un dipinto su tela che farete sicuramente fatica a dimenticare.

In calce potete dare un'occhiata all'opera d'arte dell'utente Reddit Wizyakuza, un ritratto che mostra alcuni tra i principali eroi e villain della serie di Akira Toriyama con indosso gli abiti dell'Organizzazione Alba, uno dei gruppi criminali più terrificanti di Naruto. Il risultato è sorprendente, e non a caso l'aspirante artista ha ricevuto i complimenti di centinaia di fan.

In primo piano possiamo notare Goku, Vegeta e Gohan, con l'ultimo che sfoggia una sguardo glaciale, come non si vedeva dallo scontro con Cell. Quest'ultimo, tra l'altro, fa parte dei dieci componenti scelti dall'aspirante pittore, insieme a Freezer, Beerus, Broly, Jiren, Majin Bu e Trunks. Se questi dieci fossero stati i veri componenti dell'Akatsuki, le possibilità di vittoria di Naruto e compagni sarebbero state prossime allo zero.

E voi cosa ne dite? Voto a questo dipinto? Ditecelo nei commenti! Noi intanto approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che Goku e compagni torneranno nel 2022 con il film Dragon Ball Super: Super Hero, scritto dal solito Akira Toriyama.