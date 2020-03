Dragon Ball: esamianiamo i 12 character design ufficiali di Goku SSJ God, quale preferite?

Sono passati quasi sette anni dalla prima apparizione del Super Saiyan God, il leggendario guerriero nato dall'aura di sei Saiyan puri di cuore. In totale, fino ad oggi, abbiamo assistito a ben 12 character design differenti di Goku in tale forma, ma quale di questi è riuscito a rendergli maggior giustizia?

In calce all'articolo potete dare un'occhiata a dodici Key Visual differenti, disegnate da artisti del calibro di Yamamuro, Takahashi, Watanabe, Itai, Ishikawa e molti altri. Ognuno ha realizzato il Super Saiyan God con uno stile molto personale, che varia dal tratto pomposo e appariscente di Takahashi a quello morbido e sinuoso di Onishi. Nella lista non è presente il lavoro di Shintani, animatore responsabile del character design in Dragon Ball Super: Broly.

Il Super Saiyan God è stato introdotto per la prima volta nel film Dragon Ball Z: la battaglia degli dei ed ha fatto il suo ritorno nel primo arco narrativo di Dragon Ball Super. La trasformazione accresce enormemente il potere del suo utilizzatore e permette un controllo totale sull'utilizzo del Ki. La forma è stata parzialmente accantonata da Goku dopo l'ottenimento della trasformazione in Super Saiyan God Super Saiyan, una forma che sacrifica la velocità per una maggiore potenza.

E voi cosa ne pensate? Elencate i vostri tre character design preferiti in un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata all'ultimo video inerente a Dragon Ball Super 2.