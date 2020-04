Dragon Ball, un esilarante meme riassume perfettamente la lunghezza della quarantena

La diffusione del Coronavirus ha costretto larga parte dei Paesi civilizzati ad adottare misure estreme per la salvaguardia dei cittadini, dall'adozione della distanza di sicurezza all'avvio di un periodo di quarantena. Proprio a proposito di quest'ultimo, è recentemente diventato virale sul web un geniale meme a tema Dragon Ball Z.

L'utente Twitter DeionHD ha perfettamente riassunto l'attuale lockdown con il post visibile in calce, ottenendo la bellezza di 55.000 like e strappando un sorriso ai suoi follower. Il meme paragona la lunghezza della quarantena a quella dello scontro tra Goku e Freezer su Namek, trasmesso durante il secondo arco narrativo di Dragon Ball Z.

L'arco narrativo di Namek è il più lungo dell'intera saga di Dragon Ball, con 72 episodi passati dall'arrivo dei Guerrieri Z allo scontro finale tra Goku Super Saiyan e Freezer. Gli archi narrativi di Majin Bu e Cell, rispettivamente secondo e terzo nella lista dei più longevi di Dragon Ball Z, contano invece 56 e 55 episodi.

