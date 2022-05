Da Dragon Ball a Everyeye: la chiacchierata con Gianluca Iacono completa su Youtube

Il canale Twitch di Everyeye ha potuto contare su un altro ospite d'eccezione. Nella serata di giovedì 19 maggio è stato ospite su Everyeye Gianluca Iacono, doppiatore di Vegeta in Dragon Ball Z, GT, Super e film, ma non solo. Tra anime e videogiochi, infatti, la carriera di Iacono è stata lunga e ricca di successi.

È stata una lunga discussione della durata di quasi un'ora e mezza dove Gianluca Iacono ha rivelato tante sfaccettature del suo lavoro di doppiatore e sul suo ruolo in Dragon Ball. In compagnia del nostro Gabriele Laurino, ha così ripercorso alcuni punti salienti della sua longeva carriera. Se però vi foste persi la live su Twitch, non disperate: sul canale Youtube Everyeye on Demand è stata infatti caricato l'appuntamento al completo.

Potete quindi trovare il video qui in alto oppure accedendo a Youtube e selezionando il video dall'elenco. In questo modo, potete anche voi ripercorrere l'ora e mezza di discussione che si è venuta a creare. Non perdetevi il nostro riassunto sui ruoli iconici di Gianluca Iacono tra Dragon Ball e altri anime e progetti, mentre al di fuori della sala di doppiaggio si sta per cimentare nello spettacolo "Vegeta è morto e l'ho ucciso io" in Sicilia.