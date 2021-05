Dragon Ball Evolution diventa un anime in questo artwork fanmade

Ritenuto globalmente uno degli adattamenti cinematografici peggio riusciti della storia, Dragon Ball Evolution diventa un anime grazie a un artwork realizzato da un fan. Siete pronti a dare una seconda possibilità a questa pellicola immortale?

All'annuncio di un adattamento live-action di Dragon Ball, la community esplose. Tuttavia, quando nel 2009 la pellicola debuttò nei cinema di tutto il mondo, la reazione non fu quella che ci si aspettava.

Prodotto da 20th Century Fox, questo incontro tra la leggendaria opera di Akira Toriyama e Hollywood ha segnato uno dei punti più bassi della cinematografia. Addirittura, dopo anni di silenzio e insulti ricevuti, lo sceneggiatore Ben Ramsey è arrivato a scusarsi per lo scempio compiuto. "Vedere un qualcosa con il mio nome inciso sopra essere così oltraggiato a livello globale è straziante. Ricevere lettere di odio da tutto il mondo è straziante. Non sto incolpando nessuno per Dragon Ball Super se non me stesso".

Tuttavia, a quanto pare non tutti hanno reputato questo film così pessimo. Difatti, l'utente Reddit Due Bandicoot 5940 ha pensato bene di trasformare la pellicola live-action in un anime. L'artwork da lui creato immagina come apparirebbero nella serie animata gli attori che hanno interpretato il film.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Dragon Ball Evolution 2 o una serie animata basata sulle vicende del live-action?