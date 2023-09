Dragon Ball: l'evoluzione e i cambiamenti della Kamehameha nel corso della serie

Il concetto di crescita ed evoluzione è centrale nella storia della serie Dragon Ball che da quasi quarant’anni ormai si è affermata come uno dei più grandi esempi della categoria shonen e ha fatto scuola a moltissime opere odierne. Tale concetto è stato applicato anche ad una delle tecniche più iconiche: la Kamehameha.

Conosciuta anche come Onda Energetica nell’adattamento italiano dell’anime, la Kamehameha è stata introdotta per la prima volta nel capitolo 14 della serie, pubblicato nel marzo del 1985 su Weekly Shonen Jump. Inizialmente tecnica peculiare della scuola della tartaruga la tecnica è diventata un vero e proprio simbolo della serie, subendo anche importanti cambiamenti ed evoluzioni.

La prima modifica è principalmente visiva, ed è legata ai colori delle onde energetiche lanciate dai protagonisti, a volte dello stesso colore azzurro dell’originale Kamehameha di Muten, altre di un giallo che richiama l’aura dei Super Saiyan, e addirittura di rosso nel caso della Kamehameha 10x di Goku Super Saiyan 4. Riferendoci proprio a questa moltiplicazione di potenza, l’onda energetica è diventata sempre più devastante, arrivando persino ad essere in grado di distruggere interi sistemi solari, come nel caso della Solar Kamehameha di Cell.

La versatilità, e semplicità, della tecnica ha permesso ai suoi vari utilizzatori di manipolarla e usarla come mezzo per lanciarsi rapidamente verso l’alto o spostarsi rapidamente dalla traiettoria di un attacco nemico. Durante il 23° Torneo Tenkaichi Goku riesce persino a generare un’onda energetica dai piedi per lanciarsi rapidamente verso Piccolo Jr. Questa facilità nell’apprenderla però ha reso la Kamehameha anche una tecnica usata dagli antagonisti della serie, passando quindi da un simbolo legato all’eroismo a qualcosa in grado di seminare anche terrore e preoccupazione.

In varie occasioni, come durante il torneo organizzato da Cell, è stato chiaro come la Kamehameha poteva essere lanciata in gruppo, con una maggiore potenza offensiva, o anche usando una sola mano, come fa Gohan trasformato in Super Saiyan 2 contro l’androide perfetto. Inizialmente legata al Maestro Muten, la Kamehameha è diventata una tecnica sempre più utilizzata, non solo dai suoi allievi, ma tramandata alle nuove generazioni, e ciò contribuisce a renderla uno degli elementi più preziosi dell’intera opera.

In conclusione, ecco le opinioni dell’editor Torishima sul rapporto editor-mangaka, e ai pro e contro nel rifare l’anime di Dragon Ball.