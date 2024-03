Dragon Ball: l'evoluzione della serie, dalle arti marziali alla fantascienza

Dragon Ball rappresenta un punto di non ritorno nella storia del fumetto giapponese. Attraverso l’avventura di Goku, infatti, Toriyama ha posto le basi per lo shonen odierno, ma ha anche saputo costantemente reinventarsi, introducendo sempre nuovi elementi e cambiamento la sua visione originale, provocando un’evoluzione molto interessante.

Inizialmente la storia di Son Goku, oltre a prendere dirette ispirazioni dal classico della letteratura cinese Il Viaggio in Occidente di Wu Cheng'en, doveva essere incentrata sulle arti marziali e avere diversi elementi fantasy, come animali antropomorfi parlanti, o creature come Pilaf o il Grande Mago Piccolo, lasciando comunque molto spazio all’ironia. L’attenzione sulle arti marziali è evidente grazie alla formula, più che vincente, dei tornei Tenkaichi, che sono sempre riusciti a catturare l’interesse del pubblico.

Col passaggio alla narrazione della vita adulta di Goku, ormai sposato con Chi Chi e padre del piccolo Gohan, Toriyama decise però di stravolgere quanto stabilito fino a quel momento, passando da una storia fantasy ad una storia molto più fantascientifica. L’introduzione della razza aliena dei Saiyan, gli spostamenti di anni luce nello spazio, i viaggi nel tempo, la presenza di androidi molto più pericolosi di Androide 8 incontrato nella prima serie, la presenza di minacce galattiche come Freezer, questi sono tutti elementi che hanno finito per rendere i tornei di arti marziali secondari, sempre presenti ma non più rilevanti o affascinanti come in passato.

In Dragon Ball Super questi elementi raggiungono l’apice con l’introduzione del concetto di multiverso e la rivelazione dell’esistenza di angeli e divinità. Torna però anche l’importanza delle competizioni grazie al Torneo del Potere, dove i migliori guerrieri dei dodici universi si contendono la sopravvivenza. Sebbene, va considerato che le arti marziali hanno definitivamente lasciato spazio a tecniche divine e colpi energetici sempre più devastanti.

Su Blue lock (Vol. 24) è uno dei più venduti di oggi.