Dragon Ball: tutte le evoluzioni della Kamehameha, in ordine cronologico

Nell'iconografia di Dragon Ball, non esiste elemento più emblematico e simbolico della Kamehameha. L'Onda Energetica appare, ancora ad oggi, non solo come la tecnica di riferimento del protagonista, ma sintetizza nelle evoluzioni di cui è stata oggetto tutte le trasformazioni e le variazioni linguistiche che hanno attraversato l'opera di Toriyama.

Se i primi compagni di Goku hanno modellato in Dragon Ball l'eroismo del saiyan, un discorso analogo lo potremmo avanzare per quanto concerne la valenza metaforica della mossa appena citata. Del resto, alla pari delle amicizie formulate agli albori del manga, anche la Kamehameha ha giocato un ruolo di primo piano nella codificazione (sia iconografica, che identitaria) del personaggio, sia perché è stata la prima, vera tecnica di natura energetica con cui Goku ha imparato a canalizzare tutto il proprio strapotere combattivo, sia per come ha sovrapposto le evoluzioni a cui è andata incontro nel corso del tempo alle trasformazioni (in tutti i sensi) di cui è stato oggetto l'eroe (e le figure a lui geneticamente legate) nel manga. E non è un caso, infatti, che la sua iniziazione alle arti marziali inizi proprio sotto il segno dell'iconica mossa.

Sul finire del secondo volume del manga, precisamente nel quattordicesimo capitolo, assistiamo al debutto della Kamehameha, con cui il Maestro Muten, per rispettare una scommessa con Bulma dalla natura tanto libertina quanto anacronistica, spegne il fuoco che stava montando sul Monte Padella. Qui la tecnica, generata attraverso la canalizzazione del ki negli arti superiori del guerriero, apre da un lato al percorso verso l'eroismo del saiyan/allievo, e dall'altro delinea quei canoni di cameratismo e complicità emotiva che segneranno da quel momento in poi tutte le logiche del manga. Tanto che l'affermazione della natura guerriera di Goku passa proprio attraverso l'uso della tecnica, maturata in poco meno di un minuto, laddove il Maestro aveva impiegato ben 50 anni per ultimarla.

Dopo una serie di traversie, il secondo “grado” della tecnica lo vediamo durante l'incontro con Piccolo. Qui per respingere l'Onda Demoniaca Esplosiva con cui il namecciano stava minacciando l'incolumità dell'eroe e dei suoi compagni, Goku sviluppa la Super Kamehameha, una forma inedita che gli permette di neutralizzazione l'attacco dell'avversario, affermando metaforicamente l'inizio del cammino di redenzione di quello che da quel momento in poi non sarebbe più stato considerato un nemico, ma alla pari di un fedele compagno.

Ma è nel momento in cui si approda alla seconda sezione del manga, che la Kamehameha si innerva di canoni ancora più simbolici. Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo i time-skip di Dragon Ball, con l'approdo della narrazione agli orizzonti di Z non cambiano solo le marche grafiche con cui l'autore delinea le corporeità dei personaggi o i linguaggi che attraversano la storia, ma anche le stesse tecniche. A partire, come logico che sia, dalla più iconica di tutta l'opera. Ed è proprio sul finire dello scontro con Freezer, subito dopo che il saiyan, trasformatosi nel guerriero della leggenda, dona un rimasuglio di energia al nemico per permettergli di scappare da un pianeta in fiamme, che il padre di Gohan canalizza tutta la rabbia provata per l'ennesimo tradimento del nemico in una micidiale, e dorata, Kamehameha, con cui mette fine (almeno per un'istante) a quel villain che più di tutti ha portato l'eroe a mettere in questione il proprio sistema di valori.

E si arriva così alla saga degli androidi. Dopo la combinazione, da parte di Goku, della tecnica del teletrasporto con l'Onda Energetica, culminata nella cosiddetta “Kamehameha Istantanea”, ecco che il racconto è pronto ad ospitare la versione più iconica, e forse anche più amata dagli appassionati, della leggendaria tecnica. Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo tutte le trasformazioni di Gohan in Dragon Ball, l'immagine della Kamekameha padre-figlio dà vita non solo ad uno dei momenti più memorabili dell'intera opera, ma segnala per Gohan la sublimazione dei suoi ibridismi cellulari, delineando al tempo stesso per lui un rituale di passaggio, che lo designa in qualità di erede e successore del padre: nelle vesti di saiyan, di responsabile dei destini collettivi dei compagni, e infine di protagonista dell'opera.

Ma le evoluzioni dell'iconica mossa non terminano con il finire del manga. Anzi, è proprio in Super che Toriyama e Toyotaro innervano l'immaginario della Kamehameha di nuovi canoni, legandola a personaggi di natura perlopiù “differente”. Qui sono due delle fusioni più memorabili e simboliche di Dragon Ball che si caricano del compito di rivoluzionare l'iconica mossa, e di declinarla verso orizzonti propriamente inediti: stiamo parlando, naturalmente, di Vegeth e Gogeta.

Il primo, in piena continuità con la sua conformazione ibrida, accorpa l'Onda Energetica classica con il Lampo Finale di Vegeta, in modo da neutralizzare Zamasu con la Kamehameha Finale; mentre il secondo, divenuto a tutti gli effetti un personaggio canonico, si serve di una forma inedita – e potenziata oltre il limite – di Kamehameha con l'intenzione di cancellare, brutalmente, la vita di Broly: in quella che ad oggi, risulta essere non solo la forma più potente di Onda Energetica, ma anche la più radicale per i sentimenti oscuri che sottende.