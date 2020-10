Dragon Ball, un ex giocatore del Barcellona: 'ho cambiato il mio nome in Goku'

La passione per Dragon Ball è qualcosa che accumuna grandi e piccini, un franchise che ha accompagnato intere generazioni. Non è un caso che all'interno della community spiccano alcune celebri personalità del mondo del calcio che hanno dedicato al capolavoro di Akira Toriyama una fetta della propria vita.

Come ha dimostrato un video de LaLiga spagnola qualche mese fa, Dragon Ball è un titolo perfetto per avvicinare un grande pubblico, in quanto la serie continua ad essere una delle opere più popolari in tutto il mondo. Ma a proposito, cosa ne pensate di questa straordinaria coreografia realizzata dal Paris Saint Germain in occasione di un vecchio match contro il Marsiglia?

Ad ogni modo, ad aver fatto un grande passo in avanti è stato Joan Roman, un ex giocatore del Barcellona che preso la peculiare decisione di cambiare il proprio nome in Goku, in onore del protagonista di Dragon Ball. Come riportato da "Chiamarsi Bomber", Roman ha motivato la sua decisione quanto segue:

"Sono grato a Joan per quello che ho vissuto, per tutto quanto di positivo mi ha lasciato, ma ora sono Goku. Ho scelto questo nome perché mi sento identificato con ciò che per me rappresenta: perseveranza, empatia, crescita di fronte agli ostacoli, luce e positività. Chiedo solo rispetto, come mi stanno dimostrando tante persone. Sempre in movimento, sempre avanti."

E voi, invece, cosa ne pensate di questa particolare scelta, la condividete? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.