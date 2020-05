Dragon Ball, l'ex lottatrice UFC Ronda Rousey impazzisce per Vegeta: 'È il numero uno!'

Non è certo necessaria una conoscenza approfondita del mondo delle MMA per conoscere Ronda Rousey, ex campionessa, wrestler ed artista marziale statunitense celebre per essere diventata la prima donna ad ottenere un posto nella UFC Hall of Fame. Il nome della campionessa è ben conosciuto, così come la sua inesauribile passione per Dragon Ball.

Pochi giorni fa il rapper americano Jerry Purpdrank ha discusso dell'anime con i suoi fan, chiedendo: "Ragazzi chi vincerebbe secondo voi, Gogeta Blue o Goku Ultra Istinto?". Secondo un utente si tratterebbe di "uno scontro alla pari, ma Goku potrebbe vincere perché è al 100% Goku, mentre Gogeta sarebbe in svantaggio perché sarebbe al 50% Vegeta, un saiyan storicamente più debole".

La risposta non è certo piaciuta a Ronda Rousey, che è intervenuta su Twitter con una serie di post a difesa del principe dei saiyan: "Vegeta è il personaggio più interessante, complesso e sfaccettato di Dragon Ball, ma gli autori l'hanno sempre bistrattato perché non è puro come Goku. Lo scopo della storia è di intrattenere, e Vegeta è sicuramente il personaggio che intrattiene di più". In calce potete dare un'occhiata a tutti e quattro i tweet dedicati al principe dei saiyan, tra cui si annovera anche una citazione al costume da combattimento di Rhea Ripley.

