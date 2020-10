Dragon Ball: i fagioli magici Senzu sono ancora utili?

Nel corso diDragon Ball Z, più volte Goku e compagni hanno fatto ricorso ai Senzu per sopravvivere a ferite mortali e porre fine a cruente battaglie. In Dragon Ball Super, però, i fagioli magici sembrano essere del tutto scomparsi; sono ancora utili ai fini della trama?

L'arrivo di Dragon Ball Super ha rivoluzionato alcuni concetti radicali e fin troppo abusati del franchise. Pensiamo ad esempio all'uso meno intensivo delle Sfere del Drago, con cui poter riportare in vita qualsiasi personaggio, oppure dei fagioli Senzu (fagioli di Balzar nel doppiaggio italiano), grazie ai quali i protagonisti possono recuperare istantaneamente da qualsiasi ferita. L'opera di Toyotaro ha fortunatamente privato i Guerrieri Z di questi mezzi, i quali indirettamente privavano gli spettatori di parte del dramma dei combattimenti. Ma i fagioli Senzu avrebbero ancora senso di esistere in Dragon Ball Super?

I fagioli Senzu sono dei fagioli magici coltivati da Karin in grado di curare immediatamente qualsiasi ferita. Essi sono stati implementati da Akira Toriyama come una sorta di paracadute per i Guerrieri Z, che li sfruttavano durante i combattimenti più ostici per alleviare qualsiasi fatica. Ma nella nuova serie, grazie anche a personaggi come Dende in grado di guarire i propri compagni, i fagioli di Balzar sono usati così di rado che quasi non sembrano più essere influenti ai fini della trama.



Altro grande vantaggio dato dall'uso dei fagioli Senzu risiedeva nella capacità dei Saiyan di potenziarsi incredibilmente una volta arrivati vicino alla morte. Tuttavia, dopo l'allenamento con Whis, Goku e Vegeta non sembrano più essere disposti a ricorrere a un tale rischio. In definitiva, in Dragon Ball i Senzu sono ormai quasi del tutto inutili. Avete sempre avuto voglia di provare i fagioli magici? I Senzu di Dragon Ball arrivano per Halloween. Ma prima, date uno sguardo a questo cosplay di Dragon Ball in versione femminile.