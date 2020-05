Dragon Ball: famiglia spagnola combatte il Coronavirus trasformandosi in Super Saiyan!

Una bellissima storia dalla Spagna, Paese in cui Jaime Coronel, giovane padre di famiglia residente a Puertollano, Ciudad Real, sta aiutando la sua bambina a superare la paura del Coronavirus indossando ogni giorno i panni dei suoi eroi preferiti. La notizia ha già fatto il giro del mondo ed i video del ragazzo sono immediatamente diventati virali.

Secondo quanto riportato dai media spagnoli, la figlioletta Mara non avrebbe preso bene la notizia del lockdown e si sarebbe barricata in camera. Il padre avrebbe quindi deciso di intervenire convincendo la bambina a fare delle piccole passeggiate con lui per andare a buttare i rifiuti, travestendosi ogni giorno come i personaggi dei suoi film, libri e cartoni preferiti.

La scena è stata ovviamente notata dai vicini, che hanno deciso di sostenere l'idea del padre facendo sentire il loro supporto dai balconi di casa. In calce potete dare un'occhiata ad uno degli ultimi video postati da Coronel, in cui entrambi hanno citato l'opera magna di Akira Toriyama raccogliendo tutta la forza dei Super Saiyan. Cliccando sul profilo Instagram potrete trovare decine di video simili.

E voi cosa ne pensate? Vi piace l'iniziativa? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non aveste figli a cui badare poi, vi ricordiamo che potete ingannare il tempo prima della riapertura dando un'occhiata a tutte le uscite di maggio di Panini Comics e alle novità manga di Dynit.