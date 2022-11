Dragon Ball, una fan art con Broly Super Saiyan 4: la furia del saiyan leggendario

Broly è diventato canonico soltanto di recente. I film della saga di Dragon Ball Z degli anni 90, per quanto apprezzati e famosi, non erano canonici. Le tre apparizioni di Broly in quelle tre versioni che avevano praticamente creato un universo alternativo sono state cancellate da un recente lungometraggio, Dragon Ball Super: Broly.

Dopo tanti anni in cui è stato sopito insieme anche a buona parte del brand, finalmente il super saiyan leggendario è tornato a sfidare Goku e Vegeta. Anche se superato da Dragon Ball Super: Super Hero, Broly è stato un film molto apprezzato, per questo tutti gli appassionati della saga hanno ricominciato a fare più attenzione al personaggio, che è stato menzionato o è apparso nei progetti recenti.

Per consolidare questa popolarità, c'è l'illustratore Kouji che ha proposto ai suoi fan su Twitter un'immagine molto efficace. Nasce Broly Super Saiyan 4 in quest'illustrazione dove è a piena potenza, sempre furioso e iracondo, pronto a distruggere ogni cosa. Broly non è mai apparso in Dragon Ball GT e probabilmente non diventerà mai un Super Saiyan 4, considerato che in Dragon Ball Super questa trasformazione non è presente. Rimane comunque un sogno proibito dei fan il vederlo in azione.

Ecco invece come sarebbe stato il recente Broly nello stile di Dragon Ball Z.