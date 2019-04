Dragon Ball, fan-art di Goku dall'autore di Vita da Yamcha

Dragon Garow Lee ha conquistato gli onori della cronaca circa due anni fa, annunciando il suo Vita da Yamcha, una side-story di Dragon Ball che in Italia è stato pubblicata in volume unico di 144 pagine da Star Comics.

Pubblicato in Giappone sulla rivista Jump Plus, Vita da Yamcha racconta la storia di un giovane studente giapponese che in seguito a una caduta resta stordito e si risveglia nei panni del compagno di avventure di Bulma e Goku nella prima serie di Dragon Ball. Rompendo la quarta parete ed essendo a conoscenza di quello che sarà il destino del guerriero terrestre si impegna per fare in modo che le cose possano cambiare grazie al suo intervento.



Dragon Garow Lee non è chiaramente nuovo a opere del genere, avendo già disegnato di suo pugno il doujinshi con protagonista Yamcha, dimostrando ottime doti non solo dal punto di vista narrativo, ma anche per quanto riguarda il disegno stesso. Essendosi confrontato con un Goku giovane, quello che conosciamo dalla prima serie del franchise di Dragon Ball, vederlo adesso all'opera con Goku adulto ci permette di apprezzare un nuovo tributo, simile a quanto fatto già a gennaio con il disegno raffigurante Gohan contro Cell, per celebrare una delle saghe più avvincenti di Dragon Ball Z.