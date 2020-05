Dragon Ball: una fan-art immagina Goku e Vegeta al femminile

L'epopea di Dragon Ball si è consolidata nel cuore di milioni di appassionati in tutto il mondo proprio grazie alle gesta dei due iconici eroi, Goku e Vegeta, che hanno messo più volte a repentaglio la propria vita per proteggere la Terra e le persone a loro care dalle continue minacce. Ma come apparirebbero i due eroi al femminile?

In tanti archi narrativi che li hanno visti protagonisti, i due saiyan sono stati sempre al centro dei principali avvenimenti, combattendo in prima linea contro tutti gli avversari. Nel corso del tempo, entrambi i personaggi sono entrati nel cuore degli appassionati spaccando in due la community in merito a chi sia realmente più forte dell'altro. A tal proposito, potete dare un'occhiata a uno di questi confronti tra Goku e Vegeta nella notizia dedicata.

Recentemente, un appassionato del capolavoro di Akira Toriyama, un certo prince_rours, ha tentato di immaginare i due saiyan in una chiave particolarmente diversa, ovvero a sesso invertito. L'illustrazione in questione, che vi abbiamo allegato in calce alla notizia, ritrae dunque Goku e Vegeta al femminile, in un risultato bizzarro quanto affascinante. La rappresentazione artistica, infatti, favorisce un interessante spunto di riflessione in merito all'aspetto dei due iconici personaggi nei panni di due eroine.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa fan-art, vi piace? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata all'imponente collezione del doppiatore di Vegeta.