Dragon Ball: una fan art di Vegeta Super Sayan ci riporta nel passato

Mentre i fan di Dragon Ballnon possono far altro che aspettare l'arrivo della serie dopo la recentesmentita dell'annuncio di Dragon Ball Super 2, scoprire nuove fan art può aiutare ad affrontare l'attesa. In particolare quando ci troviamo davanti meravigliose illustrazioni di Vegeta Super Saiyan dal sapore decisamente nostalgico.

Sono molti gli appassionati che aspettano l'arrivo in rete di qualche disegno dei personaggi di Dragon Ball realizzato da Naohiro Shintani, che ha ricoperto i ruoli di direttore dell'animazione e character design nell'ultimo lungometraggio Dragon Ball Super: Broly, per via del suo stile che richiama molto quello delle serie passate.

Ci sono però diverti artisti fan della serie che realizzano fantastiche illustrazioni a tema Dragon Ball, in grado di richiamare lo spirito originale del manga di Akira Toriyama. Questa volta è il turno di dragongarowLEE, che ha di recente pubblicato sul suo profilo Twitter un disegno raffigurante Vegeta Super Saiyan, che potete trovare in calce alla notizia. L'artista, che condivide spesso illustrazioni che celebrano la serie, è questa volta andato dritto al cuore degli appassionati, grazie allo stile di disegno e di colorazione che richiama il vecchio stile di Dragon Ball.

Vi consigliamo inoltre una bellissima illustrazione di Gohan Super Sayian Blue realizzata da un fan.

Voi cosa ne pensate di questo fantastico artwork?