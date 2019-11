Dragon Ball: un fan condivide il suo splendido tatuaggio del Drago Shenron

Il Drago Shenron è stato una figura fondamentale nel corso di Dragon Ball, le sue suggestive apparizioni scandivano eventi importanti della trama e data la sua importanza i personaggi dell'opera hanno sempre provato una certa riverenza nei suoi confronti. Un fan sembra esservi piuttosto legato, come dimostra il suo splendido tatuaggio.

Un appassionato dell'opera di Toriyama, presente su reddit con l'username @Suicidirei, ha condiviso sulla board lo splendido tatuaggio del Drago Shenron rappresentato sulla sua spalla, guadagnando l'apprezzamento degli altri utenti che hanno sottolineato la bontà della realizzazione.

Per rinfrescarci un po' la memoria, riepiloghiamo la funzione di questa creatura mitica all'interno di Dragon Ball. Shenron ha l'abilità di esprimere il desiderio di chiunque lo evochi attraverso le Sfere del Drago, tuttavia ci sono alcune richieste che il drago non ha la possibilità di esaudire: non è possibile fare delle richieste al di fuori del suo potere, come per esempio uccidere dei nemici più forte di lui o soddisfare due volte lo stesso desiderio.

Inoltre, ci sono numerose iterazioni delle Sfere del Drago, oltre a quelle terresti esistono anche quelle di Namek - in grado di evocare Polunga - e in Dragon Ball Super sono state introdotte anche le Super Sfere del Drago, che rispondono alla volontà di Super Shenron, presentato per la prima volta nell'episodio 41 della rispettiva serie.

