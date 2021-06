Dragon Ball: fan condividono le loro 'opinioni impopolari' sull'anime, quale è la vostra?

In attesa dell'uscita del nuovo film di Dragon Ball Super in programma per il 2022, alcuni fan di Akira Toriyama hanno recentemente discusso su Twitter condividendo le loro opinioni impopolari , creando diversi spunti interessanti circa la qualità dell'opera, il ruolo di alcuni personaggi e alcuni cliché tipici della serie.

What dragon ball opinions will get you like this pic.twitter.com/RONeV4Wfuw — Liutauras (@IamAlucardd) June 16, 2021

Cell should have been in the tournament of power instead of frieza — Shafer Hilke (@ShaferHilke1) June 16, 2021

DragonBall Z Goku isn't a bad father. — Holdtic NSFW (@PAlicabbage) June 16, 2021

Apparently whenever I say Super is better than GT — WilDaBasedGawd97 (@WGawd97) June 16, 2021

Adult Gohan should continue to be a family man instead of focusing on his strength. — Limit Breaker (@BlazingSaiyan20) June 16, 2021