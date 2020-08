Dragon Ball: un fan crea una versione fin troppo realistica del maialino Oolong

Inizialmente, Dragon Ball era un manga molto più improntato su una vena comica che una seriosa. Col tempo il manga di Akira Toriyama si è trasformato per accomodare alla maggiore maturità di Goku e dei temi trattati nelle ultime quattro saghe che hanno decretato la popolarità dell'opera in tutto il mondo.

Tornando al primo frangente di Dragon Ball, c'erano tanti personaggi debolucci ma che asservivano a un certo scopo nello scacchiere di Toriyama. Uno di questi era Oolong, il maialino parlante e capace di trasformarsi che fu inizialmente un nemico di Goku e Bulma, diventandone però poi un compagno. Il pervertito è sempre un comprimario nelle prime saghe del manga, ma pian piano sparisce per lasciare il posto a guerrieri più forti.

MBrumArt ha però deciso di ripresentarlo ai fan di Dragon Ball in una nuova chiave, con un disegno che è diventato virale su Reddit. Il fan ha però deciso di illustrarlo non seguendo lo stile del manga ma uno più realistico e che ha fatto quindi emergere tutti i dettagli anatomici tipici di un maiale. In basso vediamo quindi la realizzazione di questo più realistico ma anche più brutto Oolong. Vi sentireste al sicuro con un compagno del genere intorno?

Secondo alcuni fan Dragon Ball è meglio di Dragon Ball Z, mentre altri dibattono su qual è la miglior forma del Super Saiyan.