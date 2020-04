Dragon Ball: un fan dedica un'epica illustrazione di Goku in SSJ 4

L'intero immaginario di Dragon Ball è caratterizzato da trasformazioni più o meno canoniche che hanno interamente arricchito di epicità i personaggi immaginati dal sensei Akira Toriyama. Nonostante "GT" sia una serie non appartenente all'universo canonico, è innegabile che il Super Saiyan 4 sia uno dei power up più straordinari del franchise.

L'interesse dietro il fantomatico sequel di "Z" è tale che anche la TOEI Animation ne approfitta saltuariamente per raccontare qualche aneddoto interessante su Dragon Ball GT, come il vero significato della sigla rivelato appena qualche giorno fa. Dopotutto, anche a distanza di tanti anni dal suo debutto, Dragon Ball GT resta una storia ambiziosa e affascinante, seppur poco concreta nei fatti.

Nei riguardi della serie, i fan sono esattamente divisi tra chi l'ha apprezzata e chi meno. Nonostante ciò, alcuni elementi come il Super Saiyan 4 sono considerati tra i dettagli più riusciti dell'intera saga, tanto che alcuni appassionati, di tanto in tanto, ne approfittano per omaggiare l'epica trasformazione con altrettanto epiche illustrazioni. L'ultima di esse, realizzata per Reddit da un certo relio_db318, raffigura un maestoso Goku in SSJ 4 da cui fuoriesce potenza da tutti i pori. Sulla community, inoltre, la rappresentazione è stata notevolmente apprezzata, a riprova di quasi 3 mila interazioni positive.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo bellissimo disegno di Goku Super Saiyan 4? Vi piacerebbe che la trasformazione venisse regolarmente canonizzata? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.