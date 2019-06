Dragon Ball, un fan disegna Cell alle prese con l'Ultra Istinto

Dragon Ball nel corso degli anni ha dato vita a un numero molto alto di villain, tutti con un carisma molto importante e caratterizzati in maniera abbastanza particolare, nonostante l'unico grande obiettivo di distruggere la Terra, che li ha accomunati per tutta la saga.

Ogni villain ha avuto alcune sue forme particolari da sfoggiare liberamente, tra chi è tornato dagli Inferi, fino a chi si è trasformato ripetute volte: Freeza, Cell e Majin Bu ne sanno decisamente qualcosa a riguardo. Oggi un nuovo artwork ha deciso, però, di mostrarci una forma ancora diversa di Cell, che dopo aver raggiunto la sua versione finale e aver inglobato gli Androidi riesce a padroneggiare l'Ultra Istinto, proprio come Goku in Dragon Ball Super.



L'artwork è stato pubblicato su Reddit e l'artista è conosciuto con il nickname di ChigoSenpai, che ha deciso di condividere con tutti gli altri utenti la sua versione Platinum di Cell. Ovviamente il villain, che dà non pochi problemi a Goku e compagni sulla Terra, si presenta leggermente più rinvigorito e muscoloso, oltre che ricoperto da un'aura argentata e qualche venatura violacea. Ovviamente i fan si sono subito domandati chi potrebbe vincere tra questa versione di Cell e Golden Freeza, in uno scontro che ci piacerebbe senz'altro poter vedere. Per adesso, però, è davvero difficile ipotizzare quanto possa essere forte il villain in questa sua nuova forma.



Platinum Cell è solo l'ennesima illustrazione non di Akira Toriyama, come la recente versione di Trunks realizzata da Dragon Garow Lee.