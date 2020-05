Dragon Ball: un fan immagina Bulma con un costume da Saiyan

La popolarità di cui gode ancora la serie nata dalla mente di Akira Toriyama è evidente anche dal gran numero di cosplay dedicati a Dragon Ball. Vi presentiamo quindi questa fan art dedicata al personaggio di Bulma.

La giovane scienziata è stata uno dei personaggi che ha accompagnato Goku nel corso delle sue avventure, in particolare per quanto riguarda la prima serie, aiutandolo con le sue numerose invenzioni. Una volta scoperte le origini del protagonista, il suo aiuto nel combattere contro i potenti avversari di Goku e degli altri è stato sempre minore, ma non per questo i fan hanno dimenticato Bulma. Un utente di Twitter, @dragongaroeLEE ha quindi deciso di condividere con i numerosi appassionati di Dragon Ball un disegno incentrato proprio sulla moglie di Vegeta, ritraendola con addosso un costume da bagno ispirato alle armature Saiyan viste nel corso della saga.

L'immagine, che potete trovare in calce alla notizia, ha ricevuto oltre 2000 Mi Piace e più di 300 commenti, in particolare i fan hanno apprezzato il design simile a quello visto nei manga disegnati da Akira Toriyama. Se cercate altre notizie dedicate alla celebre serie animata, vi segnaliamo questa che spiega l'impatto che ha avuto Dragon Ball sull'industria degli smartphone.