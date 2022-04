Dragon Ball: un fan immagina Goku col design di un perfetto Saiyan

La community di Dragon Ball sin dalle rivelazioni riguardo l’esistenza della razza dei Saiyan, si è sempre chiesta cosa sarebbe successo al protagonista Son Goku se non avesse battuto la testa da piccolo e quindi si fosse comportato come il potente guerriero e colonizzatore che risponde al nome di Kakaroth.

Anche in seguito ai recenti avvenimenti in Dragon Ball Super, dove Goku riascoltando la voce del padre dai dati presenti nello scouter di Bardack stesso ricorda per la prima volta vividamente il suo volto e le sue ultime parole, tra i fan si è riacceso l’interesse mirato a immaginare come sarebbe cambiata la storia se Goku fosse rimasto fedele al suo sangue Saiyan o addirittura se il pianeta Vegeta non fosse stato distrutto da Freezer.

Queste idee hanno portato l’utente @gokutrash ad immaginare la sua versione di Kakaroth, che trovate nel post in fondo alla pagina. Il design adottato è estremamente simile a quello di Radish, primo Saiyan che vediamo nella serie Dragon Ball Z, presentato con il modello completo dell’armatura da battaglia dei Saiyan, con spallacci più lunghi, e uno scouter di colore verde. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

