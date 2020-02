Dragon Ball: un fan immagina Goku e Vegeta con l'iconico stile dello Studio Ghibli

Dragon Ball e Studio Ghibli sono due universi che, seppur legati da una popolarità maestosa, sono estremamente differenti. Ma cosa accadrebbe se provassimo a unire i due franchise? A rispondere a questa domanda è entrato in causa un appassionato che ha tentato di immaginare Goku e Vegeta con l'iconico stile della compagnia di Miyazaki.

Ancora oggi, come dimostra l'approdo su Netflix, i capolavori dello Studio Ghibli continuano ad accompagnare milioni di appassionati in tutto il mondo. Il successo dei famosi lungometraggi è tale che alcuni fan hanno modificato la propria stanza a immagine dei film di Miyazaki. Ad ogni modo, l'iconico tratto dello studio è molto differente dalla mitologia di Dragon Ball, caratterizzata da scontri epici e un character design meno realistico.

Un certo Muhammad Zakariya Quereshi, un fan di entrambi i franchise, ha tentato di immaginare i due iconici eroi di Dragon Ball, Goku e Vegeta, all'interno dell'immaginario Ghibli, prendendone in prestito per l'appunto lo stile e il tratto. L'illustrazione in questione, ad ogni modo, potete ammirarla tramite il post allegato in calce alla notizia, dove i due saiyan acquistano delle fattezze originali ma estremamente affascinanti.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa bizzarra rappresentazione grafica, vi piace? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver rivissuto insieme uno dei momenti più tristi di Dragon Ball Z in un'epico tatuaggio.