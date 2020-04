Dragon Ball: un fan immagina uno scontro tra Gokhan e Super Buu in un'epica illustrazione

L'immaginario di Dragon Ball è ricco di peculiarità che non fanno direttamente parte del mondo canonico di Akira Toriyama. Eppure, l'intero universo dell'opera è costellato da elementi e personaggi a dir poco epici, come la mitica fusione tra Goku e suo figlio Gohan in Gokhan.

Inizialmente, infatti, durante la saga di Majin Buu, Toriyama aveva seriamente pensato di unire insieme padre e figlio contro la potente minaccia. Tuttavia, l'autore decise infine di creare il personaggio di Vegeth, unendo Goku e Vegeta, nonostante il sensei non apprezzi particolarmente il principe dei saiyan. Ad ogni modo, la Fusion Potara con Gohan, soprannominata per l'occasione Gokhan, è da tempo attesa da parte della community.

Recentemente, il noto artista chry insi art ha tentato di immaginare uno scontro tra Majin Buu e Gokhan in un'entusiasmante illustrazione, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ricalca con maestria il tratto iconico di Dragon Ball Z. I fan hanno notevolmente apprezzato la rappresentazione artistica, a riprova delle quasi 4 mila manifestazioni positive allegate al post originale. Ma a proposito di Goku e Vegeta, cosa ne pensate di questa spettacolare statua da collezione da oltre 400 euro?

E a voi, invece, piace questa illustrazione con protagonista Gokhan? Lo spazio dedicato ai commenti è a vostra completa disposizione.