Dragon Ball: un fan immagina lo scontro tra Goku e Cooler con una prospettiva particolare

Il franchise di Dragon Ball gode di numerosi progetti cinematografici, una serie di lungometraggi che hanno contribuito ad ampliare l'immaginario di Akira Toriyama. Nonostante la dubbia canonicità dei film, tra discrepanze cronologiche e narrative, le pellicole hanno riservato comunque piacevoli sorprese.

Non è un caso, dunque, se ancora oggi i progetti cinematografici legati al capolavoro del sensei continuino a riscuotere un importante successo, a riprova del trionfo economico al botteghino di Dragon Ball Super: Broly, ultima fatica del franchise che ha visto il ritorno di una vecchia conoscenza. Lo stesso Broly, infatti, è stato protagonista di ben 2 film antecedenti all'ultima pellicola di TOEI Animation, seppur quest'ultima produzione ne abbia alterato nuovamente l'effettiva canonicità come una sorta di reboot.

Ad ogni modo, tra i film anime della serie più apprezzati vi è il lungometraggio intitolato Dragon Ball Z: Il destino dei saiyan, ambientato successivamente alla saga di Freezer e che vede il nostro eroe alle prese con il fratello di quest'ultimo, Cooler. L'ottava pellicola del franchise arrivava in un periodo in cui la forma Super Saiyan di Goku era già virale in rete e c'era la necessità di rimpolpare le attenzioni dei fan con 120 minuti di epicità. Ad ogni modo, lo scontro tra il protagonista e Cooler è stato reinterpretato in una illustrazione a cura di ruto830, un artista noto per il ribaltamento della prospettiva, in cui ha immaginato l'inefficacia della kamehameha dal punto di vista di Goku.

La rappresentazione grafica in questione è possibile ammirarla tra gli allegati in fondo alla pagina. E voi, invece, cosa ne pensate di questa fan art, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.