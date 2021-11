Dragon Ball: Un fan immagina lo scontro tra Majin Buu e Spider-Man

Sono numerosi i crossover dedicati a Dragon Ball, grazie alla grande popolarità del manga ideato da Akira Toriyama, un appassionato delle avventure di Goku e gli altri ha quindi deciso di immaginare un possibile scontro di Buu contro un personaggio della Marvel.

In calce alla notizia trovate le immagini condivise su Instagram dall'account @oscar3d1996, che ha creato una scena in 3d in cui è presente Spider-Man, mentre si prepara ad affrontare il temibile avversario di Dragon Ball Z. Come potete vedere, il supereroe della Marvel non riesce ad avere la meglio su Majin Buu, il cui potere gli consente di trasformare i suoi rivali in dolci: è lo stesso destino che tocca a Peter Parker, che diventa così una barretta di cioccolato. Nel commento al post, l'autore dell'immagine rivela qualche dettaglio in più sulla scena, che è stata particolarmente apprezzata dagli appassionati di fumetti, ha infatti ricevuto oltre 12 mila Mi Piace e più di 400 commenti.

Cosa ne pensate di questa fan art? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, nel frattempo vi segnaliamo questa notizia incentrata su un cosplay di uno dei personaggi più famosi di Dragon Ball: si tratta di Bulma, nel post condiviso dalla cosplayer italiana Lisa Mancini.