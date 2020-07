Dragon Ball: un fan immagina Trunks con lo stile di Bleach e dei cartoon americani

Una delle saghe più affascinanti di Dragon Ball Z ha visto protagonista Trunks, allievo di Gohan del Futuro, accorso nel presente per avvertire i Guerrieri Z della minaccia incombente. Tuttavia, anche se il suo avvertimento ha profondamente alterato il corso degli eventi, ciò ha permesso alla Terra di sopravvivere all'assalto degli androidi.

Il film OAV incentrato sul futuro della Terra ha visto protagonisti Gohan e Trunks contro C-17 e C-18, due potentissimi cyborg che, in seguito alla dipartita di Goku per una malattia, hanno fatto piazza pulita di Vegeta e di un'enorme fetta della popolazione mondiale. Tornare indietro nel tempo è stato necessario per il figlio di Bulma per cambiare le sorti del futuro, approfittando della Stanza dello Spirito e del Tempo per allenarsi insieme al padre e acquisire un potere sufficiente a scontrarsi con gli androidi nel proprio presente.

In onore a questo personaggio, recentemente l'artista 7soldtheworld ha reinterpretato Trunks secondo diversi stili differenti, passando per Bleach e ONE PIECE fino ad alcuni dei più celebri cartoni americani come Family Guy o Rick e Morty. Ad ogni modo, prima di rimandarvi all'illustrazione in questione allegata in calce alla notizia, vi ricordiamo che tra le nostre pagine sono già disponibili i primi spoiler del brutale capitolo 62 di Dragon Ball Super.

