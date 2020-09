Dragon Ball Super: i fan immaginano Mr. Satan nell'universo di One Punch Man

Forse non c’è un personaggio comico più grande nel franchise di Dragon Ball di Mr. Satan. La sua forza non è paragonabile a quella dei Super Saiyan o a qualunque altro combattente umano tra quelli della saga Z. La verve umoristica del terrestre è stata quindi oggetto di una fan art, che lo immagina nel mondo di One-Punch Man!

I fan hanno colto l’occasione per discutere come questo attaccabrighe se la passerebbe nel mondo di Saitama e soci. Il franchise dell’anime tratto dal manga di Murata e ONE, d'altronde, è famoso perché popolato da strani supereroi, e proprio per questo motivo forse Mr. Satan riuscirebbe davvero a brillare!

Nonostante, in un normale scontro di Dragon Ball, Satan potrebbe essere un personaggio ridicolo quando si tratta di combattere contro villain del calibro di Cell e Zamasu, non bisogna dimenticare che il suo livello di potenza rimane abbastanza alto per un comune essere umano.

A conti fatti, escludendo i parametri fuori scala dei Guerrieri Z, il campione di arti marziali è davvero uno degli umani più potenti del pianeta, ma non ha idea di come padroneggiare tutte le tecniche concesse dall'utilizzo del ki. Sebbene sua figlia, Videl, abbia preso lezioni da Gohan per volare e imparare di più sull'energia spirituale, Mr. Satan è ancora in svantaggio all’interno dell’universo di Dragon Ball.

L’utente di Reddit Fragraham ha dato vita all'esilarante crossover, e i fan hanno iniziato a immaginare se il padre di Videl fosse diventato un eroe a pieno titolo o fosse rimasto un impostore come in Dragon Ball Z. Attualmente, Mr. Satan è stato lontano dai riflettori per un bel po' in Dragon Ball Super, e viene mostrato per lo più insieme al suo amico Majin Bu, o nella veste di nonno di Pan.

Ora tocca a voi esprimervi: come se la caverebbe Mr. Satan nel mondo di One-Punch Man? Che grado di eroe pensate che gli verrebbe assegnato? Mentre ci ragionate, guardatecome viene animata la famosa Kamehameha.

Inoltre, se questi crossover vi piacciono, non potete perdervi Saitama vs All Might!