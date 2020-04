Dragon Ball: un fan ha immaginato lo scontro tra Trunks e Freezer con lo stile di Shintani

I personaggi principali di Dragon Ball hanno affrontato un'evoluzione che non sempre hanno trovato un positivo riscontro tra gli appassionati. Molte volte, infatti, i guerrieri Z si sono trovati a cambiare drasticamente il proprio atteggiamento, anche a costo di influire sulla popolarità dello stesso personaggio.

La saga di Cell, in particolare, ha mutato la sorte di molti saiyan, a partire da Gohan che era destinato a diventare il nuovo protagonista della storia. Eppure, non è stato l'unico eroe ad aver subito una fine simile, in quanto la stessa situazione ha toccato persino Trunks del Futuro. In particolare, l'apparizione scenografica del personaggio al termine dell'arco di Freezer aveva destato particolarmente clamore nella community, complice anche la sua misteriosa identità.

L'entrata in scena del figlio di Vegeta e Bulma, giunto nel passato dal futuro per avvertire i propri amici dell'imminente sterminio dell'umanità, è stato a dir poco mozzafiato. Il saiyan conosceva qualsiasi cosa stesse per accadere, dal ritorno di Goku all'apparizione di Mecha Freezer. Ed è stato ancor più incredibile quando Trunks svelò clamorosamente di riuscire a trasformarsi nel leggendario Super Saiyan, trasformazione che solo il protagonista aveva raggiunto fino a quel momento.

Un fan, dunque, ha provato a reinterpretare lo scontro tra Trunks e Freezer, proponendolo secondo lo stile del designer Naohiro Shintani e la palette di colori appartenente al film Dragon Ball Super: Broly. Nella fattispecie, ha ritratto l'esatto momento della morte dell'iconico antagonista. E voi, invece, cosa ne pensate di questa peculiare illustrazione, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.