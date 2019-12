Dragon Ball: un fan ci mostra la sua torta nuziale con Goku e Chi-Chi

Dragon Ball è, forse, il manga-anime più popolare del pianeta. Da oltre trent'anni le avventure di Son Goku e dei suoi amici ci divertono e ci tengono compagnia. Un fan decisamente appassionato ha deciso di condividere uno dei suoi giorni più importati con i suoi eroi.

L'utente di Reddit spexguy16, ha deciso di condividere l'album fotografico della sue nozze con altri utenti del celebre forum. Nelle foto è comparsa una strana torta nuziale con Goku e Chi-Chi vestiti da sposini come decorazione. L'appassionatissimo fan non si è limitato solo ad inserire la coppieta di Dragon Ball sulla torta, ma si è anche divertito a sfoggiare la celebre posa della squadra Ginew con gli amici invitati al lieto evento. Speriamo possa essere di buon auspicio per lui e la sua sposa.

Nel frattempo, altri fan sono rimasti delusi dall'annucio di Dragon Ball Super 2 che non c'è stato alla scorsa Jump Festa. Non si conosce ancora la data precisa della messa in onda della nuova serie delle avvenutre di Goku, Vegeta e gli altri, speriamo di avere notizie al più presto (che non mancheremo di comunicarvi). Per quanto riguardo il manga, l'attuale arco narrativo vede i nostri combattere contro il terribile Moro e ci ha appena raccontato della vera storia di Merus e delle sue origini.