Dragon Ball: un fan personalizza l'auto con una livrea di Bardak, il risultato è virale

Dragon Ball è un cult, un'opera così popolare e che ha accompagnato la crescita di numerose generazioni di appassionati. Molti di questi appassionati, nel tempo, hanno dedicato al capolavoro di Akira Toriyama tatuaggi, illustrazioni, e qualcuno persino i colori della carrozzeria della propria macchina.

Di colpi di genio a tema Dragon Ball ve ne sono davvero tanti grazie ad una community di milioni di fan in tutto il mondo. Alcuni di questi, però, sono così legati alla serie che preferiscono portarla con sé in qualsiasi momento della giornata, un po' come ha fatto un appassionato dell'opera su Tik Tok.

L'utente wrappaste, infatti, ha condiviso sul celebre social network una clip dalla durata di appena pochi secondi, la stessa che potete recuperare in calce alla notizia, in cui mostra il suo ultimo lavoro di wrapping. Si tratta infatti di una vettura dove al posteriore è stata attaccata un'immagine di Bardak, il padre di Goku, dove al posto dell'iconico scooter è stato sfruttato il fanalino destro. Un risultato geniale e che ha riscosso l'apprezzamento della community con svariate ricondivisioni in giro per la rete.

E voi, invece, cosa ne pensate dello straordinario lavoro di wrappaste, vi piace questa livrea a tema Dragon Ball? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.