Dragon Ball: un fan realizza il Funko Pop di Goku Super Saiyan 4

L'anime di Dragon Ball GT non è stato accolto come si pensava, e l'opera non è mai riuscita ad entrare completamente nel cuore dei fan - ad eccezione di qualche momento memorabile ai livelli delle serie precedenti. Nonostante ciò, il GT ci ha regalato una trasformazione che ha sbalordito tutti per estetica e concept: il Super Saiyan 4.

Questa nuova forma si presenta in maniera drasticamente diversa da quelle precedenti. Rispunta la coda, il Saiyan assume un aspetto molto più animalesco e la capigliatura cambia dal biondo al nero. Gli occhi si tingono di giallo e assumono una freddezza disarmante. Il momento in cui Goku ottiene questa trasformazione, scandito dalla stupenda colonna sonora di GT con una piccola Pan che cerca di farlo ritornare in sé mentre è nel suo stato di Ozaruu, è un agglomerato di emozioni che rievocano una positiva nostalgia.

Per omaggiare questa forma un fan ha realizzato un Funko Pop amatoriale, condividendolo su Twitter sotto il nome @kobewankenobi_. Pur non essendo un prodotto ufficiale, non avendo quindi una cura certosina del dettaglio, il Funko Pop si presenta piuttosto bene. La capigliatura e il busto sono ben realizzati, e in generale il collezionabile comunica tutta la passione che l'utente ha impiegato nel costruirlo.

