Dragon Ball: un fan realizza uno stupendo sketch di Goku Super Saiyan

Il successo della serie Dragon Ball sembra non esaurirsi mai. Solamente pochi giorni fa vi abbiamo parlato dei guadagni di TOEI Animation grazie al franchise, che dimostra come l'opera di Toriyama goda ancora oggi di grande popolarità e ogni giorno il fandom produce una grande quantità di fan art dalla qualità eccezionale.

Non capita raramente infatti, di imbatterci in illustrazioni della qualità spesso superiore a quella proposta dall'anime, caratterizzate da interpretazioni personali decisamente interessanti. Nemmeno una settimana fa si è celebrato il Goku Day e abbiamo visto una bellissima fan art di Goku in tutte le sue trasformazioni.

Ed è solamente pochi giorni dopo l'utente Twitter @IamTheTrev, art supervisor della serie fan-made Dragon Ball RR, ha realizzato un bellissimo schizzo raffigurante Goku Super Saiyan. Nonostante si tratti di uno sketch disegnato su un post-it, lo stile particolare ha conquistato altri appassionati. Potete trovare il disegno nel post in fondo alla notizia.

Non solo solo i fan però a cimentarsi nella realizzazione di fan art, infatti, alcuni giorni fa è spuntata una fan art di Akira Toriyama sulla saga di Star Wars, realizzata nel lontano 1999. Infine, solamente ieri abbiamo potuto ammirare una bellissima Androide 21 in abiti casual, che vi consigliamo di guardare.