Dragon Ball: un fan realizza Tensing nello stile di One-Punch Man

Tensing è sempre stato uno dei personaggi meglio caratterizzati all'interno di Dragon Ball. La sua estetica peculiare unita alle sue grande abilità da artista marziale lo hanno reso, per buona parte della storia, un avversario davvero valido. Un fan ha deciso di ritrarlo in versione One-Punch Man, e il risultato è a dir poco azzeccato.

L'artista proviene da reddit e prende il nome di Easterhands, il quale ha realizzato un'illustrazione imitando lo stile usato dal sensei Yusuke Murata nella serie con protagonista di Saitama. Vediamo infatti che Tensing è rappresentato con una muscolatura molto accentuata, carattere comune a molti combattenti dell'universo di One, un'inusuale posa di combattimento e un'espressione più arcigna che mai.

Il design coniato dall'artista rende assai credibile il personaggio di Tensing nell'universo di One-Punch Man. Dal momento che nella serie a cui originariamente appartiene, il guerriero fatica a ritagliarsi uno spazio di prim'ordine, sarebbe interessante vederlo all'opera contro l'associazione degli esseri misteriosi combattendo con le tecniche che lo hanno reso un personaggio iconico per ogni fan di Dragon Ball.

Probabilmente anche in questo caso non sarebbe tra gli eroi più forti, quindi tra i Classe S, ma almeno avrebbe la possibilità di allenarsi con la speranza di raggiungere un livello realmente competitivo, laddove in Dragon Ball Super per lui non c'è più nulla da fare a causa degli esponenziali livelli di potere che si sono raggiunti.

In Dragon Ball Super Tensing è comparso all'interno di un episodio filler - dove lo si vedeva gestire un dojo - e nel corso del Torneo del potere, in cui è riuscito a non sfigurare eccessivamente facendo valere la sua esperienza e abilità.



Che ne pensate di questa fan art? Come vedreste Tensing catapultato nell'universo di One-Punch Man?