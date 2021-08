Dragon Ball: un fan ha ricostruito la Kame House con l'Unreal Engine 4, ecco il risultato

L’immaginario di Dragon Ball è caratterizzato da tutta una serie di località che oggi sono parte dell’immaginario comune. La Kame House, il Palazzo del Supremo e l’arena di Cell sono luoghi iconici del franchise e che hanno fatto la storia del capolavoro di Akira Toriyama.

La dimora del Genio delle Tartarughe è senza alcun dubbio il posto a cui i fan storici della saga sono più affezionati. Dopotutto, presso il Maestro Muten si sono allenati sia Goku che Crilin durante i loro primi addestramenti. Non c’è da stupirsi, dunque, che alcuni fan abbiano ricostruito una mappa della Kame House o addirittura la stessa isoletta tramite motori grafici.

L’utente weedyalf su Reddit, infatti, ha sfruttato il celebre motore Unreal Engine 4 per realizzare una versione computerizzata e digitalizzata della Kame House con il risultato che potete ammirare tramite il video allegato in cima alla pagina. Lo sviluppatore amatoriale spiega di aver impiegato 26 ore per raggiungere questo risultato che appare comunque straordinario e con una resa grafica d’alto livello, merito anche della presenza del ray tracing. Un lavoro davvero encomiabile e che ripropone in un’altra veste grafica l’iconica dimora del Maestro Muten.

