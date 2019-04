Dragon Ball: un fan ricrea le celebri pose dello scontro tra Goku e Vegeta!

Dragon Ball Z è forse la serie più rappresentativa dell'opera di Akira Toriyama. Proprio nella saga dell'invasione della Terra da parte dei Saiyan è possibile intravedere una crescita più marcata, sia fisica che psicologica, del protagonista Goku. Lo scontro con Vegeta, partendo da tali presupposti, non è potuto che rimanere nella storia.

Ora, un fan della serie, l'utente u/Sampion, ha realizzato e postato sul proprio account Reddit una stupenda illustrazione che riprende le iconiche pose che hanno contraddistinto il combattimento. È infatti impossibile dimenticare tale scontro, oltre agli avvenimenti che l'hanno preceduto.

Goku, dopo il sacrificio compiuto per sconfiggere Radish, si è allenato nell'al di là, sul pianeta Re Kaio del Nord, dove ha appreso il Kaioken. Nel frattempo Vegeta e Nappa, i due Saiyan decisi a distruggere la Terra, giungono sul suolo terrestre e sconfiggono con facilità i combattenti che gli si parano davanti. Solo Goku può salvare il pianeta. Dopo essere risorto grazie al Drago Shenron, il Saiyan cresciuto sulla Terra si dimostra molto più forte, riuscendo a piegare senza troppa facilità Nappa. È a questo punto che ha inizio lo scontro con il principe dei Saiyan.

La serie di Dragon Ball è tutt'altro che conclusa, con il sequel animato, intitolato Super, che ha avuto inizio in Giappone nel luglio del 2015 (in Italia è arrivato solo nel dicembre del 2016). In attesa del proseguimento dell'anime, gli appassionati continuano, con le loro splendide illustrazioni, a mantenere alta la popolarità della serie. Di recente successo è infatti la fan art di Kefla, immaginata nella forma Super Saiyan Blue.