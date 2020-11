Dragon Ball: un fan ha ricreato il Palazzo del Supremo con i mattoncini LEGO

Il merchandising dedicato al franchise di Akira Toriyama è uno dei più vasti e può contare su action figure, carte collezionabili e molto altro ancora. Nonostante la miriade di prodotti targati Dragon Ball disponibili sul mercato, non esiste ancora alcun legame con i leggendari mattoncini LEGO. A questa grave mancanza ha posto rimedio un fan.

LEGO è una delle più grandi aziende al mondo di giocattoli e vanta collaborazioni con i più grandi franchise: pensiamo ad esempio ai set dedicati ai Simpsons o a Star Wars. Tuttavia, è incredibile notare come una serie iconica come Dragon Ball non si sia mai approcciata all'universo a mattoncini. Con la speranza che un giorno LEGO possa abbracciare l'opera di Toriyama, un fan ha ricreato uno dei luoghi più riconoscibili del mondo di Dragon Ball, il Palazzo del Supremo.

Su Reddit, l'utente CaptainJuucie ha condiviso la sua incredibile creazione: un modellino del Tempio di Dio costruito con i mattoncini LEGO. L'isola fluttuante è caratterizzata dalle tipiche palme che accolgono i visitatori e dagli alberi che costeggiano la struttura. Al centro, invece, troviamo la Camera del Tempo, palazzo che i protagonisti sfruttano per addestrarsi.

Unica mancanza di questa versione LEGO è l'assenza di figure di Dende e Mr. Popo, oltre che di Goku e Vegeta. Vi piacerebbe un giorno poter acquistare dei set LEGO dedicati a Dragon Ball? Nel frattempo scopriamo a chi appartiene realmente il cosiddetto Tempio di Dio di Dragon Ball. Osserviamo, inoltre, Goku e Vegeta scontrarsi in due collezionabili di Dragon Ball da oltre 1500 euro.