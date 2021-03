Dragon Ball: un fan ha ricreato lo storico Torneo Mondiale in stile LEGO

Una delle ambientazioni, e uno degli eventi, più emblematici della prima serie di Dragon Ball è indubbiamente il Torneo Tenkaichi, durante il quale abbiamo visto i giovani Goku e Crilin, nonché anche il maestro Muten appositamente camuffato, affrontare avversari che allora potevano essere considerati particolarmente pericolosi e abili.

Col passare del tempo, e con il Torneo di Cell durante Dragon Ball Z, e quello del Poter mostrato nella più recente serie Super, il Torneo Mondiale delle Arti Marziali ha perso rilevanza nell'universo creato da Akira Toriyama, ma grazie allo straordinario lavoro di un appassionato ora è possibile rivisitarlo con una magnifica riproduzione in stile lego dell'arena e degli spalti.

Come potete vedere dalle diverse immagini condivise su Reddit da @wriststrong, che trovate in calce, il fan non si è limitato a mantenere una certa fedeltà con l'idea originale, ricostruendo con i mattoncini LEGO il ring del Torneo, gli spalti e anche la grande insegna, ma ha deciso anche di porre Goku di fronte ad un'enorme sfida, facendogli affrontare Superman, uno dei supereroi più potenti del mondo dei comics americani, ed emblema di speranza. Cosa ne pensate di questo incredibile omaggio ad una delle ambientazioni storiche di Dragon Ball, ormai dimenticata? Fatecelo sapere come di consueto nella sezione commenti.

Ricordiamo che di recente l'emittente televisiva valenciana ha pesantemente accusato la serie di Dragon Ball di sessismo e codici morali, e vi lasciamo alla simpatica illustrazione di Toyotaro dedicata ad Olibu.