Dragon Ball: fan della serie votano il miglior personaggio femminile, il web incorona C-18

Netorabo, la celebre rivista giapponese indirizzata ai più giovani, ha recentemente pubblicato i risultati di un sondaggio condotto pochi giorni fa in occasione della festa della donna. Il sito web ha infatti chiesto ai fan di eleggere il miglior personaggio femminile di Dragon Ball, e oltre 2.500 lettori hanno risposto all'appello.

Il voto andava espresso entro sole 24 ore e di conseguenza solo poche migliaia di fan sono riusciti a partecipare, ma i risultati danno un'idea delle preferenze del pubblico giapponese. In basso la classifica dei personaggi più votati.



Qual è il miglior personaggio femminile di Dragon Ball?

C-18 - 41,7% dei voti Bulma - 20,5% Videl - 10,9% Launch - 7,4% Chi-Chi - 5,9% Mai - 4% Pan - 3,8% Altro - 4,8%

Come potete vedere il pubblico si è espresso principalmente a favore dell'Androide n.18, come spesso accade nei sondaggi riservati al pubblico occidentale. La moglie di Crilin del resto ha avuto anche un ruolo centrale nel Torneo del Potere, dove tra l'altro hanno partecipato anche due Saiyan non presenti nella classifica, Caulifla e Kale.

E voi cosa ne pensate? Qual è il vostro personaggio femminile preferito? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi salutiamo lasciandovi agli splendidi cosplay di Danielle De Nicola e dell'apprezzatissima Enji Night, in modo da festeggiare al meglio la vittoria dell'Androide.