Dragon Ball: un fan ha trovato l'attore perfetto per Mr. Satan in un live-action

Un artista ha pubblicato su Twitter un'immagine che ritrae il famoso lottatore di wrestling Hulk Hogan nei panni dell'indimenticabile Mr. Satan, personaggio tra i più amati dell'intera saga legata a Dragon Ball. Che sia il candidato ideale per un eventuale live-action?

Come sappiamo gli appassionati non hanno una grande opinione positiva quando si parla di Dragon Ball in rapporto agli adattamenti live-action. L'ultimo tentativo è stato aspramente criticato da pubblico e critica, risultando in un flop sostanzialmente unanime. La porta non è però chiusa per sempre, e chissà che parte della colpa non risieda nella scelta del cast. Magari, con una scelta più oculata, i risultati sarebbero stati meno deleteri.

Un fan, l'artista conosciuto su Twitter come BossLogic, ha provato ad immaginare alcuni degli attori che potrebbero prendere parte ad un futuro adattamento dell'universo creato da Akira Toriyama. Dopo aver condiviso alcune immagini relativi agli androidi della serie, l'utente ha reso noto il nome e l'aspetto dell'attore che più di tutti sarebbe adatto ad interpretare l'indimenticabile Mr. Satan: si tratta del lottatore di wrestling più famoso della storia, Hulk Hogan.

Del resto l'aspetto non si discosta poi così tanto da quello del lottatore, a parte la stramba capigliatura e il colore dei capelli, l'addome scoperto e il marchio di fabbrica dei baffi sono due punti in comune tra le due icone della cultura pop in questione, E anche se Hogan non ha una carriera da attore florida, è innegabile che avrebbe il fisico e il carisma per dare vita a quello che è uno dei personaggi più amati della storia del brand.

Non esiste nessuna voce che confermi un possibile live-action di Dragon Ball in lavorazione, ma nulla è impossibile, e chissà che non ci sia spazio per Hulk Hogan nel cast.

Che ne pensate? Riuscite ad immaginarvi l'ex lottatore con la capigliatura di Mr. Satan mentre si prende il merito per le imprese di Goku e compagni? Fatecelo sapere!