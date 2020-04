Dragon Ball: i fan votano la migliore trasformazione di Vegeta

Akira Toriyama non la apprezzerà particolarmente, ma quella di Vegeta rimane senz'altro una delle figure più importanti dell'intera saga di Dragon Ball. Nel corso dell'avventura il principe dei Saiyan si è evoluto più volte, ma qual è stata la sua forma migliore in assoluto? Scopriamo insieme le risposte dei fan della serie.

In calce potete dare un'occhiata al post dell'utente Twitter Alex Mason, e ad alcune delle risposte più sottoscritte dagli appassionati. Tra le più apprezzate spicca senza dubbio la forma di Super Vegeta - anche conosciuta come Super Saiyan 1.5 o Super Saiyan del secondo stadio - la forma sbloccata durante lo scontro con Cell, mentre non mancano i sostenitori della trasformazione in Super Saiyan God mostrata durante il film Dragon Ball Super: Broly. Tra le altre non possono non essere citate due delle forme meno utilizzate e più amate dai fan della saga, ovvero quelle di Majin Vegeta e del Super Saiyan Blu Shinka (o potenziato).

In totale, tra opere canoniche e non, Vegeta vanta un totale superiore alle 20 trasformazioni, circa dieci in meno di quelle messe in scena dal rivale Goku. Tra le tante però, Vegeta sembra prediligere quelle di Super Saiyan di primo livello e Super Saiyan Blue.

In totale, tra opere canoniche e non, Vegeta vanta un totale superiore alle 20 trasformazioni, circa dieci in meno di quelle messe in scena dal rivale Goku. Tra le tante però, Vegeta sembra prediligere quelle di Super Saiyan di primo livello e Super Saiyan Blue.