Dragon Ball: una fanart porta Goku e Gohan nell'era feudale giapponese

Goku e suo figlio Gohan hanno dovuto proteggere il pianeta Terra dagli antagonisti più temibili, ma in questa particolare illustrazione i due protagonisti di Dragon Ball Z sono stati spediti indietro nel tempo. Ammiriamo Goku e Gohan in versione feudale.

L'artista Erren Van Duine, sul proprio profilo Twitter, ha condiviso una fantastica fanart che porta Goku e Gohan nell'era feudale giapponese. Dopo aver combattuto gli avversari più potenti, i due Saiyan sono ora chiamati a vestire i panni di due abili spadaccini samurai. Dopo aver abbandonato definitivamente le loro tecniche energetiche, Goku e Gohan sono armati rispettivamente con una lunga sciabola e una katana. Gohan, inoltre, indossa un tipico kimono e una maschera da samurai che copre la parte inferiore del volto.

Padre e figlio interpretano perfettamente la parte, tanto da far pensare seriamente a un ipotetico spin-off ambientato nel passato. Per liberarsi definitivamente dei Combattenti Z, uno degli antagonisti di Dragon Ball potrebbe sfruttare le Sfere del Drago per mandarli indietro nel tempo. Apprezzereste una puntata speciale del genere? Tuttavia, attualmente Goku è ancora impegnato nel combattere Molo e fermare il suo diabolico piano. Un cosplay lowcost di Dragon Ball Z riporta in vita i Saibaman. Gotenks si esibisce nella sua tecnica migliore in questa terrificante fanart di Dragon Ball Z.