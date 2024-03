Dragon Ball: tutti i film con Broly, dal peggiore al migliore

Anche se è chiaro chi sia il più forte tra il vecchio Broly e quello di Dragon Ball Super , c'è un altro aspetto su cui un appassionato potrebbe soffermarsi: qual è il miglior film dedicato a Broly? Segnaliamo che, d'ora in avanti, si entrerà in zona spoiler.

Un film che ha deluso le aspettative diventando negli anni fonte di meme e parodie improbabili è senza ombra di dubbio Dragon Ball Z: L'irriducibile bio-combattente.

I protagonisti di questo OAV sono Goten, Trunks e Androide 18, accompagnati da Mr. Satan. Il nemico che si trovano ad affrontare è un clone di Broly. Il combattimento con questa replica bio-guerriera di Broly è tra i più ridicoli in Dragon Ball, con Goten, Trunks e Androide 18 che tengono testa ad un avversario che un tempo quasi imbattibile, mentre in questo film è solo un mostro ricoperto dalla melma generata dal bio-liquido che rende il suo aspetto più comico che inquietante. Anche in sezione spoiler, evitiamo di ricordarvi il modo assurdo in cui viene sconfitto.

Dragon Ball Z: Sfida alla leggenda è il secondo film in cui appare Broly ed è sicuramente più dignitoso dell'OAV descritto poche righe sopra. Essendo ambientato dopo la morte di Goku contro Cell, sono Goten, Trunks e Gohan a doversela cavare contro il Saiyan dai capelli verdi. Pur non brillando in quasi nulla, questo OAV mostra la Kamehameha di Gohan, Goten e Goku, tornato dall'aldilà di Dragon Ball momentaneamente, uno degli apici dell'intera serie.

La medaglia d'argento va a Dragon Ball Z: Il Super Saiyan della leggenda, che ha dato vita al personaggio di Broly. Terrificante, potentissimo e ricolmo d'odio, Broly annientare da solo tutti i guerrieri Z e viene sconfitto soltanto da uno stremato Goku con un colpo infuso delle energie rimaste a tutti i suoi amici.

In testa alla classifica va Dragon Ball Super: Broly, il film più importante del franchise. Non solo approfondisce la figura di Bardack e fa qualche piccolo ma necessario e interessante retcon, ma rende canonico Broly, trasformandolo in un personaggio più interessante e sfaccettato che, ancora oggi, fa parte del manga di Dragon Ball Super.